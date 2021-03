8Marzo24live. Con le donne, per le donne

Da domani, fino al 7 marzo, la nostra testata giornalistica ospiterà una serie di interviste per sfatare il mito “8 marzo”

Donna solo l’8 marzo? Per noi, no!

“8 Marzo 24live. Con le donne, per le donne” nasce dall’intento di rompere gli stereotipi legati alla celebrazione delle Giornate dedicate e parlare delle donne non in quanto “quote rosa”, ma perchè ballerine professioniste, scienziate, cultrici di arte e letteratura, atlete, imprenditrici, rivoluzionarie pensatrici e poi anche mamme, mogli, figlie, sorelle, amiche.

Far luce sul loro valore, senza sottolineare che è “un valore aggiunto”. Si parla solo di persone, donne sì, speciali in quanto tali perchè così caparbie, multitasking, accanite alla vita così tanto da essere in grado di donarla, più e più volte e in mille modi diversi, e così appassionate da creare attorno a loro auree interminabili di colori ed emozioni per ciascuna persona che incrociano sul loro cammino. Così straordinariamente normali nel loro essere donne.

Una serie di interviste si alterneranno ogni giorno sulla nostra testata. Il primo appuntamento sarà domani alle ore 19.00 con una diretta sui nostri canali social, facebook e youtube, e sul nostro sito. Gli appuntamenti video si alterneranno alle interviste scritte fino al 7 marzo, per poi dar vita ad un nostro approfondimento giorno 8 marzo e celebrare la storia e il significato della Giornata Mondiale dedicata alla Donna, senza abusarne o strumentalizzare la ricorrenza.

“La nostra è una redazione in rosa – ha dichiarato il direttore di 24live.it, Giuseppe Puliafito – e come tale, non posso non trovare un modo per celebrare le donne in una maniera che sia più confacente possibile a ciò che ogni giorno vivo. Che sia mia moglie o che siano colleghe, amiche, sorelle e persone dalle capacità ordinarie, in grado di creare contesti importanti per la nostra società con contributi straordinari in cui il tocco femminile è palpabile, troveranno sempre spazio all’interno della mia testata. Spero che il nostro pubblico possa seguire questo breve format e capire l’importanza del messaggio che vogliamo lanciare“.

Nessuno spoiler sulle ospiti, ma di certo non rimarrete delusi.