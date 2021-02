Calcio, il barcellonese Santi Russo gioca da titolare il derby Primavera Reggina-Cosenza

La prima volta da titolare del giovane barcellonese Santi Russo, classe 2004, con la maglia della Primavera della Reggina coincide con il primo successo interno della formazione reggina nel derby contro il Cosenza. Il talento barcellonese non ha deluso le aspettative, mettendosi in mostra con le solite galoppate incontenibili sulla fascia sinistra. All’inizio della ripresa in una delle solite discesa ha procurato il rigore del momentaneo vantaggio dei padroni di casa, che hanno poi chiuso la partita anche il 2-0.

foto Reggina Calcio