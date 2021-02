Barcellona: UGL chiede l’annullamento delle procedure concorsuali al Comune

Annullamento dei concorsi al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: è la richiesta che proviene dal delegato provinciale UGL, Iano Iraci, il quale chiede al Sindaco Pinuccio Calabrò la sospensione della procedura di concorso per assunzione di nuovo personale. Alla base dell’osservazione UGL, la richiesta di assorbimento del personale che fa già parte della pianta organica comunale. Dare la priorità di assunzione al personale interno al Palazzo Comunale che abbia le qualifiche richieste e sulle quali si basano i bandi di concorso è la richiesta in forza del menzionato Regolamento degli Uffici e dei Servizi presumibilmente risalenti al 2000 ed al 2004 ormai superati dalla normativa contenuta nella L.150 /2009 e D. Lvo 75 /2017. “Ciò ha comportato – si legge nella nota – la stesura di Bandi di concorso per varie categorie, dove gli elementi costitutivi (requisiti per l’accesso, titoli di studio, titoli professionali, punteggi, cause di esclusione) sembrano rimessi, proprio per l’assenza di regolamenti propedeutici, alla esclusiva discrezionalità di chi ha redatto gli atti, violando il principio di imparzialità e legalità dell’attività amministrativa”.

“L’approvazione dei suddetti bandi da parte di un organo monocratico e non della Giunta Comunale, l’assenza di un Regolamento dei concorsi necessario per la regolare e trasparente gestione delle procedure concorsuali , le modalità di partecipazione , i requisiti richiesti nonché i parametri valutativi e discrezionali della commissione giudicatrice. Sono state anche rilevate numerose discrasie tra il testo contenuto nel corpo del bando e quello della domanda da compilare che determinerà sicuramente contenziosi sulla ammissibilità delle istanze, la valutabilità dei titoli, primari e secondari, i corsi di qualificazione professionale, la controversa attribuzione dei punteggi ed altro. Ulteriori perplessità riguardano anche l’ammissibilità di concorsi che male si conciliano con la nuova struttura organica e con l’accorpamento di servizi, per figure e profili già abbondantemente presenti nella dotazione organica e ricoperti da duecento unità con contratti part time a 18 e 24 ore. Si fa altresì presente che con la nota Prot. N.1932 del 13 Genn.2121 era stato richiesto un incontro urgente anche per conoscere quali atti fossero necessari per la definitiva stabilizzazione dei quattro lavoratori LSU ingiustamente esclusi due mesi addietro dalle prove di idoneità nonostante ci fossero le risorse regionali ed i posti vacanti in pianta organica, come richiesto dalla normativa in materia. Si richiede pertanto l’annullamento delle procedure concorsuali approvate con Determinazioni Segreteria Generale in data 24 e 28 Dic.20 ed un incontro urgente per la determinazione degli ulteriori atti” – conclude il delegato provinciale.