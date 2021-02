Carcere di Barcellona, due agenti aggrediti da un recluso: la denuncia della FS-COSP

Il sindacato FS-COSP della Polizia Penitenziaria ha denunciato una duplice aggressione avvenuta nel turno mattinale presso l’ottavo reparto della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Due agenti in servizio hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici il pronto soccorso di Milazzo dopo l’aggressione di un recluso.

A denunciare l’accaduto alla Segreteria generale Nazionale è stato direttamente il delegato nazionale della Sicilia Lillo Letterio Italiano: “Sono preoccupato e amareggiato per quanto avverrebbe nei reparti detentivi, dove sembra mancare sempre di più la presenza consistente della Polizia penitenziaria e dove i turni di servizio non sono al di sotto delle 8 ore consecutive a volte a rischio anche la pausa pranzo o caffè per mancanza di sostituto.

“Concordo a pieno con le preoccupazioni del mio Delegato nazionale della Sicilia Lillo Letterio Italiano – afferma il segretario nazionale Domenico Mastrulli – e resto basito, ancora una volta, per l’ennesima volta teatro della violenza l’ottavo reparto detentivo di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutto ciò riporta alla ribalta condizioni di vita estreme e significative che lasciano, come sempre accade, segni sulla pelle di chi tutela la sicurezza e la vita detentiva nelle prigioni italiani, anello debole della catena del dipartimento. Auspico che la Ministra della Giustizia Cartabia possa da subito intervenire per migliorare le criticità più volte denunciate da questa organizzazione sindacale”.