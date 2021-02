Barcellona, interventi di messa in sicurezza per il Palazzo Municipale e via Ugo Foscolo

L’Assessore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Molino, ha reso noto che, con decreto dirigenziale del Ministero dell’Interno, è stata accreditata la somma di 665.421,05 euro nella città del Longano.

L’importo è relativo a spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza richiesti dal Comune nel gennaio 2020 per tramite dell’ex Assessore Tommaso Pino. In particolare, due sono le opere che riguardano il finanziamento, ovvero i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale e quelli di consolidamento della Via Ugo Foscolo. Gli uffici hanno già avviato le procedure di gara.