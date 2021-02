L’Itt-Lssa Copernico ricorda Giuseppe Milone: ci sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali

Con un toccante messaggio sul profilo ufficiale, la dirigente Laura Calabrò, i compagni, il personale scolastico dell’Itt-Lssa Copernico di Barcellona hanno ricordato il diciassettenne Giuseppe Milone, strappato alla vita ieri pomeriggio sui tornante collegano Gualtieri a Sicaminò.

Sul suo banco della 4A Informatica sono stati lasciati dei fiori, in un dolore collettivo per l’intera comunità scolastica barcellonese.

PER TE, SEMPRE PRESENTE A SCUOLA. Giuseppe Milone è stato sempre uno studente brillante, altruista, disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà, dentro e fuori dalla scuola. Un caro ragazzo, un ragazzo per bene, con grandi passioni (amore per la natura e la tutela dell’ambiente, scacchi, ciclismo, informatica, viaggiare) e importanti valori morali e culturali. Un genio matematico assoluto. Non faceva mai assenze. Si è sempre distinto per l’amore per lo studio e per la voglia di andare oltre, di fare meglio, superando limiti che ad altri potevano apparire invalicabili. Sorridente e ironico, analizzava il mondo con il suo sguardo buono, intelligente e profondo. Ogni giorno dava prova di grande coraggio, di sensibilità, di senso del dovere e capacità di sacrificio, non comuni per un 17enne.Un ragazzo di una bellezza interiore particolare; impossibile non accorgersene. Sei stato un dono meraviglioso e sarai sempre un bell’esempio per tutti noi, anche se adesso non ci rassegniamo all’idea di averti perso. Abbiamo perso un genio e un giovane eccezionale. Ci stringiamo al dolore della famiglia.

La preside, i compagni e tutto il personale scolastico dell’ ITT-LSSA Copernico di Barcellona P.G.