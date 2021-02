Covid-19, 23 nuovi positivi in un giorno a Barcellona: il sindaco Calabrò lancia l’allarme

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha comunicato sulla sua pagina Facebook un dato significativo sui contagi da Covid-19 a Barcellona Pozzo. L’aggiornamento di stasera fa segnare infatti 23 positivi in più rispetto al alla giornata di ieri. Il numero degli attuali contagiati dal Covid-19 nella città del Longano è di 153 persone.

“Ritengo che questo aggiornamento – afferma Calabrò – debba farci riflettere su come sia necessario non abbassare la guardia neanche minimamente. Il virus è in circolazione e non aspetta altro che una nostra distrazione per potersi diffondere. Pertanto, vi prego di evitare assembramenti, di indossare la mascherina e igienizzare le mani frequentemente, attenendosi a tutte le norme anti contagio”.