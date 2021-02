Addio al giovane ciclista Giuseppe Milone: sui social tanti i messaggi di cordoglio

Lutto nel mondo dello sport, dopo il grave incidente di ieri pomeriggio a Gualtieri Sicaminò del ciclista 17enne di Barcellona, Giuseppe Milone.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno riempendo i profili social di chi, quel giovane ragazzo, lo conosceva bene. Tra questi, spicca un post carico di affetto da parte del Team Nibali, che ha voluto ricordare uno dei suoi atleti più promettenti cosi: “Una tragedia che ci colpisce duramente. Non ci sono parole che potranno consolare il dolore. Ci stringiamo con affetto noi tutti e il Team Nibali alla tua famiglia. Raggiungi un nostro angelo che è già lassù.”

Anche il sindaco Pinuccio Calabrò ha espresso il suo cordoglio: “Ho atteso prima di scrivere questo post. Semplicemente perché, da padre, ritengo che la tragedia accaduta ieri a Gualtieri Sicaminò rappresenti un dolore troppo grande davanti al quale qualsiasi parola è superflua. La nostra Città è stata scossa dalla morte del nostro giovanissimo concittadino Giuseppe Milone. Da sportivo, ammiro molto l’ardore e la passione che questo ragazzo manifestava in testa alla sua bici, l’amore per la fatica della pedalata e per i paesaggi da ammirare. I suoi sogni non realizzati, la sua voglia di vivere, il suo impeccabile profitto scolastico, il suo amore per lo sport siano di monito per tutti i nostri giovani concittadini. Da padre rivolgo i miei sentimenti di sincera vicinanza ai genitori di Giuseppe e a tutti i suoi familiari in questo momento di profondo dolore“.

Toccante anche il messaggio della Vivi Don Bosco Oreto: “Sgomento. Ci lascia Giuseppe Milone un giovane… uno dei nostri ragazzi 17anni una vita spezzata. Ai genitori agli amici alla squadra affetto e vicinanza. A Peppe un affettuoso arrivederci in Paradiso con don Bosco e Maria Ausiliatrice. Troppo presto ci hai lasciati”.