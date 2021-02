Vertenza ex Famila, incontro positivo tra Comune e vertici della Conad

E’ stato definito un percorso per tutelare i circa 40 lavoratori dell’ex ipermercato Famila di contrada Saia d’Agri, che nei giorni scorsi avevano manifestato pacificamente per chiedere garanzie sulla loro continuità occupazionale. La Conad Sicilia, che ha acquisito la strutture dopo il fallimento della Roberto Abate S.p.A., dopo un incontro che si tenuto oggi con l’Amministrazione comunale di Barcellona, si sono impegnati a procedere nell’attuazione dei programmi assunzionali, valutando prioritariamente la posizione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Famila.

All’incontro odierno, frutto dell’impegno personale del Sindaco, Pinuccio Calabrò e dell’Assessore Dario Paterniti, hanno partecipato anche gli assessori Filippo Sottile e Roberto Molino e il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino. “L’Amministrazione comunale – si legge in una nota – ha inteso interpretare la funzione sociale di portavoce delle esigenze della comunità e delle aspettative dei lavoratori nei confronti della controparte datoriale”.

Durante il confronto, che si è svolto in un clima di assoluta serenità, i vertici Conad, pur in assenza di qualsivoglia obbligo giuridico a proprio carico, sin da subito hanno tenuto a sottolineare la loro piena disponibilità a lavorare per assicurare la possibile continuità occupazionale ai lavoratori già utilizzati dalla precedente proprietà, in modo da coniugare le esigenze sociali del territorio con i programmi d’investimento aziendali.

L’Azienda ha tenuto a precisare come la soluzione della vicenda non può prescindere dalla coerenza col progetto di rilancio già predisposto, per compendiare efficacemente le esigenze socio-economiche della città con la libertà d’impresa. Per garantire quindi una priorità agli ex lavoratori Famila la Conad ha già attivato una mail dedicata (selezioni.barcellona@conadsicilia.com), a cui soltanto gli ex dipendenti dell’ipermercato potranno inviare i propri curricula, che, nel rispetto degli impegni assunti oggi, saranno dunque valutati con priorità rispetto alle altre candidature. Solo che restassero ruoli da ricoprire l’azienda valutarà le altre candidature.

Il sindaco Pinuccio Calabrò non ha nascosto la soddisfazione per la soluzione che si è prospettata e in occasione della prossima seduta del consiglio comunale, previsto per giovedì 25 febbraio riferirà più in dettaglio i termini dell’intesa raggiunta.

Il capogruppo di Città Aperta, Antonio Mamì, così commenta la notizia dell’intesa con la Conad: “Esprimiamo soddisfazione per la presa di posizione del gruppo Conad di dare precedenza nelle assunzioni agli ex dipendenti Famila, venendo incontro alle richieste avanzate dai lavoratori e dando loro le certezze che da tanto cercavano. E’ stato importante puntare l’attenzione su queste giuste rivendicazioni e vigileremo affinché le promesse si trasformano in fatti”.

Analogo compiacimento per il traguardo raggiunto è stato espresso dal gruppo #Noicisiamo con il consigliere comunale Antonella Lepro: “Ringraziamo il Sindaco Pinuccio Calabrò e i responsabili Conad per l’impegno preso a favore degli ex dipendenti Famila“.