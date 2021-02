Gioiosa Marea, finanziati i lavori per il consolidamento di Capo Skino

La Regione Siciliana ha finanziato i lavori di consolidamento del versante di Capo Skino, in passato interessato da importanti movimenti franosi. Lo conferma con una nota di ringraziamento il coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, l’avvocato Giosuè Giardina, già assessore al Comune di Gioiosa Marea.

“Voglio ringraziare personalmente il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’onorevole Pino Galluzzo, deputato regionale all’Ars di Diventerà Bellissima per il grande e concreto apporto reso alla comunità di Gioisa Marea. Le opere già stanziate – continua Giardina – sono un atto di responsabilità e rispetto verso il territorio. Finalmente possono partire i lavori di consolidamento del versante di Capo Skino, in passato interessato da importanti movimenti franosi. La Struttura regionale contro il dissesto idrogeologico si è prodigata con serietà nella pianificazione degli interventi a difesa dei litorali e di messa in sicurezza del territorio. Nel nostro caso, proprio a Gioiosa Marea, sono stati stanziati un milione e quattrocentomila euro per ripristinare il costone roccioso che sovrasta l’arteria viaria, dove si sono registrate una serie di frane. Sul litorale, invece, le mareggiate hanno eroso la battigia e anche li verranno svolti i lavori di ripristino”.