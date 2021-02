Barcellona, screening per tutti i cittadini a partire dal 27 febbraio: ecco come prenotarsi

L’amministrazione comunale di Barcellona ha programmato un primo screening di massa su tutta la popolazione nella giornata di sabato 27 febbraio 2021, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Saranno eseguiti i tamponi rapidi, in modalità Drive In, per l’accertamento dell’infezione da COVID-19 presso l’area esterna del PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per favorire le operazioni è stato previsto un servizio di prenotazione e nel caso in cui le richieste saranno un numero consistente, l’Usca del Longano potrà definire un’altra giornata per completare l’attività di screening.

Per prenotare l’esame bisogna chiamare i numeri telefonici: 090 9790394 oppure 366 9334202 fornendo le generalità complete

I numeri saranno attivi nei seguenti orari: