Barcellona, la Giunta approva progetti per 5 milioni di euro per il dissesto idrogeologico

La Giunta comunale di Palazzo Longano, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ha approvato con sei distinte delibere i progetti di fattibilità tecnica per altrettanti zone colpite dagli eventi alluvionali degli ultimi anni. I progetti, redatti dall’ufficio tecnico, sono stati presentati in Giunta dall’assessore ai lavori pubblici Roberto Molino. Dopo questo primo passaggio preliminare, saranno inoltrati al Commissario regionale regionale contro il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, per poter partecipare ai bandi di finanziamento previsti dalla Regione. I progetti approvati sono i seguenti:

Lavori di sistemazione a protezione della S.S.l 13, lato Palermo del Comune di Barcellona P.G. 672.000 euro

euro Lavori di consolidamento di un tratto di via Leopardi del Comune di Barcellona P.G. – 675.000 euro

euro Lavori Urgenti di Sistemazione della Saia Due Mulini del Comune di Barcellona P.G – 1.167.000 euro

euro Lavori di Sistemazione tra il Vicolo III Colonna, Via Turati e la (S.P. 85) del Comune di Barcellona P.G. 363.000 euro

euro Lavori Urgenti dì Sistemazione della Saia Ceraolo del Comune di Barcellona P.G. 1.280.000 euro

euro Lavori di Consolidamento Via Nemi Praz. Portosalvo del Comune di Barcellona P.G. 865.000 euro