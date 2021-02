Paolo Calabrò sul Cutroni Zodda: “Se non cambiano le cose, soppressione inevitabile”

“Adesso si deve lavorare per riparare i danni fatti congiuntamente dalle scelte politiche e manageriali”

Così tuona Paolo Calabrò, vice coordinatore provinciale UIL FPL area medica, che in una nota fa il punto sul “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Attendiamo innanzitutto che la procedura di decadenza – scrive in apertura alla nota stampa, riferendosi alla procedura che interessa Paolo La Paglia – passi indenne attraverso quell’iter amministrativo, che sicuramente il direttore generale dell’ASP, in atto sospeso, intraprenderà con ricorso al tar”.

“Purtroppo – continua Calabrò – l’ospedale di Barcellona è da considerare arrivato ad un punto di non ritorno e la sua riconversione in ‘non-covid’ appare oltremodo difficile. È impensabile se non vengono ripristinati servizi ed UU. OO., ultimamente soppressi, e se non si migliora l’offerta sanitaria al fine di garantire seriamente e concretamente i cosiddetti LEA.

Altrimenti e purtroppo, anche a causa della complicità di una certa politica che non ha ancora abbandonato l’idea di una sanità come terreno di favoritismi e clientele a discapito della vera meritocrazia , l’ospedale di Barcellona si avvierà rapidamente, per consunzione, alla sua inevitabile soppressione“.