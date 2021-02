Milazzo: benemerenza ad Antonio Trio. La mozione di Crisafulli, Italiano ed Amato

Antonino Trio è il campione italiano di salto in lungo con un fenomenale balzo di 7 metri e 94 centimetri, suo nuovo record indoor.

A tal proposito, i consiglieri Giuseppe Crisafulli, Lorenzo Italiano e Antonio Amato, appartenenti al gruppo ‘Lorenzo Italiano sindaco’ hanno presentato una mozione con la quale chiedono che sia consegnato un attestato di benemerenza al milazzese Antonio Trio, laureatosi, sabato scorso, ad Ancona, campione italiano di salto in lungo 2021.

“Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa, che siamo certi sarà condivisa da tutte le forze politiche – afferma Crisafulli – per esprimere la gratitudine della città per l’impegno e la determinazione che questo sportivo ha dimostrato. E i risultati ottenuti oltre a portare alla ribalta Milazzo, lo portano a considerarlo un esempio per i nostri giovani. Auspichiamo altresì che allo stesso possa essere riconosciuto il ruolo di ambasciatore dello sport della città di Milazzo, quale esempio di vita e di dedizione allo sport che siamo chiamati a seguire”.

La mozione, una volta iscritta all’ordine del giorno, dovrà essere approvata dal consiglio comunale e a quel punto sarà fissata la data per la cerimonia ufficiale di consegna dell’attestato di benemerenza.