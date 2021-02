Dal 13 marzo, un treno diretto per il Fontanarossa

Dal prossimo 13 marzo, da Messina si potrà raggiungere l’aeroporto Fontanarossa in treno. Oltre che coi bus Sais, finalmente, l’aeroporto sarà raggiungibile in 1 ora e 20 minuti da Messina Centrale in treno, con tratta diretta.

La tratta avrebbe dovuto essere attiva dal 13 dicembre, ma non era pronta l’arteria di collegamento di circa 800 metri, che potranno essere percorsi in un minuto col bus navetta messo a disposizione.

Il treno non soppianterà il bus ma rappresenterà una buona alternativa. Sarà fondamentale, però, la giusta integrazione di orari.