Chef barcellonese a Parigi fa esperimenti di socializzazione gastronomica

Giovedì 18 febbraio è una giornata da ricordare non solo per Marco Bucca, ma per tutti i barcellonesi.

Lo chef barcellonese Marco M. Bucca ha trascorso una fantastica giornata all’insegna della beneficenza con ragazzi del 93esimo quartiere Parigino.

I piccoli si sono improvvisati piccoli chef e pasticceri sotto le direttive dello chef barcellonese, che si è detto “felice di aver reso una giornata indimenticabile e di aver reso un servizio di socializzazione gastronomica ai ragazzi del quartiere che ringrazio per avermi permesso di vivere una splendida esperienza”.