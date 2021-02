Barcellona: il Comune firma la convenzione con “Amici degli Animali”

Questa mattina il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha firmato una convenzione per la disponibilità a collaborare con l’associazione del territorio “Amici degli Animali”.

La convenzione di durata annuale evidenzia l’intrapresa cooperazione per lo svolgimento, attraverso le prestazioni dei volontari dell’associazione, delle attività necessarie per il mantenimento in strada degli animali vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della loro salute e

del loro benessere, e per contenere il propagarsi del fenomeno del randagismo.

Il Comune ha chiarito che l’attività di volontariato dell’associazione e dei suoi appartenenti non possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell’amministrazione, né che tra i volontari ed il Comune si

stabilisca alcun rapporto di dipendenza. Tuttavia, il Comune rimborserà le spese sostenute dall’Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata “previa attestazione dell’effettivo svolgimento delle previste attività corredata dalle note spese o fatture di acquisto e dei pagamenti che l’Associazione effettuerà“. Il tetto di spesa massima ammonta a 20mila euro per l’anno 2021.

Qui, la delibera.