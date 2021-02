Covid-19, tra gli ultimi decessi a Messina ci sono anche due donne barcellonesi di 87 e 90 anni

Tra gli ultimi deceduti per Covid-19 registrati in provincia di Messina ci sono due donne di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si è spenta all’ospedale Papardo di Messina la 90enne Santina Crinò Trovato, una delle ospiti della casa di riposo di Terme Vigliatore duramente colpita dal contagio. La donna, che soffriva di altre patologie, si è spenta stanotte nella struttura messinese. Per il figlio Giovanni Trovato e per i parenti non sarà possibile celebrare il funerale, ma solo la benedizione della salma direttamente al cimitero. Si tratta di un protocollo, applicato a coloro che muoiono per Covid-19, che rende ancor più doloroso il distacco per le persone care.

Nel bollettino di ieri sera si sono registrati tre decessi in provincia di Messina. Tra essi c’è anche una donna di 87 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, di cui non si conoscono le generalità, che è deceduta all’ospedale Piemonte di Messina. Un’altra 90enne è deceduta al Papardo, mentre il terzo decesso è quello di una donna 97enne di Messina, sempre ricoverata al Piemonte.

Nel bollettino diffuso dal sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, si fa riferimento solo agli attuati positivi in città, che sono 134.