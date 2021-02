Barcellona, incidente stradale in via Roma all’altezza dell’Istituto Copernico

Un incidente stradale si è verificato intorno 20:30 in via Roma all’altezza dell’Istituto superiore Copernico. Nel sinistro, che per fortuna ha provocato solo feriti, sono state coinvolte una Jeep Renegade ed una Volkswagen Golf. Le due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Roma e via Torino. , Secondo una prima ricostruzione, la Jeep si stava immettendo dalla via Torino e la Golf stava percorrendo la via Roma. Dopo l’impatto, sulle cui responsabilità ha avviato gli accertamenti del caso la Polizia Municipale, la Golf si è capottata finendo al sua corsa poco prima del cancello dell’istituto scolastico, mentre la Jeep ha urtato una Ford Fiesta parcheggiata. Nella carambola dei mezzi sono state interessate altre autovetture parcheggiate lungo la via Roma.

Sono presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Barcellona ed i Vigili del Fuoco di Milazzo.