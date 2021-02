Furnari, ritrovato liquido infiammabile all’ingresso del supermercato della S.S. 113

I carabinieri della Compagnia di Barcellona e della stazione di Furnari stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso, dopo il ritrovamento stamattina di una bottiglia con liquido infiammabile davanti all’ingresso del supermercato Conad, sul rettilineo della S.S. 113, poco dopo il bivio per Portorosa, in direzione Palermo.

Il ritrovamento è avvenuto all’orario di apertura e i proprietari hanno subito denunciato l’accaduto alla stazione di Furnari, che ha fatto scattare l’allarme. Sono in corso i sopralluoghi per individuare tracce utili alle indagini e per questo il supermercato è momentaneamente chiuso al pubblico, come segnalato da alcuni lettori. Gli investigatori, coordinati dal capitano Lorenzo Galizia, sperano di avere riscontro importanti dalle telecamere a circuito chiuso della zona, per ricostruire la dinamica dell’atto intimidatorio.

In passato lo stesso esercizio commerciale era stato oggetto delle attenzioni della criminalità: quattro anni fa con una rapina e sette anni fa con un incendio.