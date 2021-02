Barcellona, prosegue la lotta contro gli “sporcaccioni” che abbandonano rifiuti

L’amministrazione comunale di Barcellona prosegue la lotta contro il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per le vie della città. A coordinare l’attività di operatori della Dusty e degli agenti della polizia municipale è l’assessore all’ambiente Filippo Sottile.

“Una città più pulita – afferma l’assessore Sottile – è possibile con l’impegno di tutti. In questi mesi abbiamo condotto un’autentica lotta agli “sporcaccioni”, come ama definirli il nostro sindaco Pinuccio Calabrò e abbiamo intenzione di continuare su questa strada. Abbiamo già provveduto a utilizzare le telecamere per individuare i trasgressori. Implementeremo sicuramente la videosorveglianza e continueremo con i controlli sul campo insieme alla Polizia Municipale. Concentriamo la nostra attività anche nelle zone periferiche, ma serve che tutta la cittadinanza utilizzi un maggiore senso di civiltà. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che qualcosa sta cambiando, anche se siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare”.