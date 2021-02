Razza dispone la sospensione per il direttore generale dell’ASP Messina La Paglia

L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, dopo l’avvio delle procedura di decadenza del dott. Paolo La Paglia dall’incarico di direttore generale dell’ASP Messina, ha disposto oggi la sospensione per sessanta giorni.

Al dott. La Paglia vengono contestate “l’inadeguatezza dell’organizzazione aziendale nel suo complesso, ad incidere con successo sui risultati dei processi organizzativi interni e nell’individuare risposte efficaci, tempestive e funzionali alle nuove esigenze legate all’epidemia Covid-19”.

L’assessore Razza si è poi riservata la possibilità di nominare un commissario ad acta nel periodo di sospensione ed alla conclusione della procedura di decadenza di nominare un commissario straordinario. In questo contesto si registra la dichiarazioni dell’on. Giuseppe Laccoto: “Non c’è da essere soddisfatti nella vicenda che ha portato alla sospensione del direttore generale dell’Asp di Messina. C’è invece da lavorare molto per la sanità messinese. Il Commissario nominato dalla Regione dovrà essere una personalità di spessore, in grado di dare risposte importanti in termini di efficienza e qualità dei servizi resi all’utenza. Non parliamo solo dell’emergenza Covid che deve essere affrontata con tempestività e determinazione, ma i problemi riguardano più in generale la carenza di personale in tutti gli ospedali della provincia e poi problemi strutturali che incidono negativamente a più livelli, come è stato denunciato ripetutamente. Non si può fare la sanità senza medici e senza strumentazioni adeguate: si cominci da qui e si faccia in fretta”.