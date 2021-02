La Regione ha avviato la procedura di decadenza del direttore generale dell’ASP Messina Paolo La Paglia

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha notificato il provvedimento con cui viene disposto l’avvio della procedura di decadenza dall’incarico del direttore generale dell’ASP Messina, Paolo La Paglia.

La nota del 18 febbraio 2021 arriva a seguito del contenuto della relazione conclusiva, redatta dalla Commissione d’inchiesta nominata il 17 dicembre 2020 per verificare eventuali criticità nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in provincia di Messina. Dopo l’audizione dello stesso La Paglia presso l’assessorato regionale alla Salute del 20 gennaio 2021, con la presentazione della sue controdeduzioni, i dirigenti regionali incaricati di valutare l’attività svolta dal direttore generale nella fase della pandemia, hanno trasmesso il 10 febbraio scorso la relazione all’Assessore Ruggero Razza, che sulla base di quest’ultima ha richiesto alla Presidente della Regione l’avvio della procedura di decadenza dall’incarico. Il presidente Nello Musumeci ha preso atto dell’esito dell’inchiesta interna ed ha condiviso la decisione di avviare la procedura. Il direttore generale Paolo La Paglia, che può diventare il capro espiatorio delle carenze del sistema sanitario in provincia di Messina, avrà 30 giorni di tempo per l’accesso agli atti e per presentare ulteriori controdeduzioni.

Entro la fine di marzo si dovrebbe completare l’iter per poi arrivare probabilmente alla decadenza, sollecitata in questi mesi non solo dal sindaco di Messina Cateno De Luca, in modi anche plateali, ma soprattutto del sindacato Uil, che ha iniziato una dura campagna di comunicazione, senza esclusione di colpi, nei confronti del direttore generale La Paglia, contestando la gestione dell’emergenza, a partire dalla controversa vicenda della mancata attivazione dei posti letto di terapia intensiva al Cutroni Zodda di Barcellona.

L’avvio del procedimento per la decadenza del direttore generale dell’asp Messina – dichiara Paolo Calabro’, vice coordinatore provinciale uil fpl area medica – è la conferma che le denunzie portate avanti, in tutte le sedi, dalla Uil avevano concretezza e si basavano su dati di fatto. Adesso si attende anche l’intervento di altri organi per i profili di propria competenza nel caso dovessero essere dimostrati. La UIL, come sempre, sarà attenta e vigile, convinta che chi abbia o abbia avuto responsabilità, anche politiche, debba assumersene le conseguenze”.