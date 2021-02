Barcellona, la vertenza ex Famila all’ordine del giorno del consiglio comunale del 25 febbraio

I capigruppo del consiglio comunale di Barcellona e il presidente Angelo Paride Pino hanno condiviso la scelta di inserire la vertenza dei lavoratori ex Famila all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale del 25 febbraio 2021. La decisione è stata ufficializzata al termine della riunione programmatica, convocata per definire l’ordine del giorno.

La vicenda dei 40 lavoratori che operavano all’interno dell’ex ipermercato Famila è tornata d’attualità, dopo l’acquisizione della struttura di contrada Saia d’Agri da parte del gruppo Conad Sicilia. Ieri mattina si è svolto un sit-in pacifico davanti all’ingresso dell’ipermercato, per chiedere l’attivazione di una procedura di riassunzione per i lavoratori rimasti in cassa integrazione fino a metà del 2020 e successivamente licenziati.

Il presidente Angelo Paride Pino ha invitato anche un rappresentante della Conad Sicilia a partecipare alla seduta del 25 febbraio.