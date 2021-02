Il parere della segretaria blocca la costituzione dei nuovi gruppi di Fratelli d’Italia e #Noicisiamo

I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e #Noicisiamo almeno per il momento non si potranno costituire in modo autonomo. La notizia è stata confermata dal presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino, che aveva chiesto un parere alla segretaria generale del Comune, Maria Natoli Scialli, dopo la richiesta avanzata della consigliera Melangela Scolaro per Fratelli d’Italia e dalla collega Antonella Lepro per #Noicisiamo. L’istanza era stata presentata dalle due componenti di civico consesso, sulla base dell’interpretazione del precedente segretario generale Giuseppe Torre, che rispondendo ad una richiesta dell’assessorato regionale agli enti locali aveva sostenuto la legittimità della costituzione dei gruppi anche con un solo consigliere, quando l’altro componente eletto nella stessa lista, aveva scelto di aderire al gruppo misto al momento dell’insediamento, come accaduto per Fratelli d’Italia e #Noicisiamo.

Nella nota esplicativa, la funzionaria ha analizzato di due riferimenti normativi alle modalità di costituzione dei gruppi consiliari. Nello Statuto comunale del 2003 all’art.10 comma 5 si prevede che “ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri” e che “un gruppo può essere composto da un solo consigliere solo se questi sia l’unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio“. Nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale approvato nel 2019 all’art. 19 comma 2 ha ribadito il concetto aggiungendo che “un gruppo può essere composto da un solo consigliere solo se questi sia l’unico rappresentante di una lista presente alle ultime elezioni amministrative“. Nella delibera di approvazione del regolamento è stata notata dalla segretaria la bocciatura di un emendamento che prevedeva l’opportunità di costituire un gruppo consiliare anche a seguito dell’abbandono dello stesso da parte di consiglieri eletti nella stessa lista.

La segretaria generale Scialli ha quindi valutato la normativa e, nel principio della gerarchia della fonti giuridiche, ha espresso una parere che mette in primo piano quando disposto dallo Statuto, negando di fatto l’opportunità di costituire il gruppo consiliare ad un unico consigliere della lista, se il secondo consigliere eletto ha deciso di aderire al gruppo misto.

Nel suo parere la segretaria ha comunque specificato che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme a cui conformarsi in materia, è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme di cui lo stesso è dotato, lasciando spazio al civico consesso di modificare lo stesso regolamento in senso meno restrittivo.

La consigliera Scolaro ha così commentato la notizia: “Si susseguono pareri discordanti, che, da ultimo, sembrano chiudere le porte all’esercizio del diritto di Fratelli d’Italia di costituirsi in gruppo, frustrando la volontà degli elettori e premiando giochetti di palazzo“.