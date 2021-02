Salvatore Scilipoti nel dipartimento nazionale Cultura e Istruzione di Forza Italia

Il deputato regionale Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, ha ufficializzato la nomina del dott. Salvatore Scilipoti a componente del Dipartimento Nazionale “Cultura e Istruzione” di Forza Italia. “Si tratta di un giusto riconoscimento – si legge in una nota – per chi da anni si occupa di promuovere la città di Barcellona Pozzo di Gotto, organizzando pregevoli interventi culturali, dedicati anche alle nuove generazioni per instillare l’amore verso il territorio di appartenenza e il patrimonio artistico e paesaggistico che lo caratterizza”.

La soddisfazione dei vertici del partito è stata espressa non solo dallo stesso on. Tommaso Calderone, ma anche dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani, avv. Andrea Mineo.

“Sono davvero felice di questa nomina – ha affermato Salvatore Scilipoti – e sono fiero di fare parte di Forza Italia, un partito che considera la cultura e l’istruzione due autentici caposaldi della società. Farò del mio meglio per fornire il mio contributo e far sì che lo stesso risulti sempre valido e puntuale, con un occhio alla valorizzazione del mio amato territorio di Barcellona Pozzo di Gotto”.