RSA a Barcellona: ospiti vaccinati alla “Fraternitas” e tutti negativi all’ “Io vivo qui”

Questa mattina, la Casa di Cura “Fraternitas” ha sottoposto alla somministrazione del vaccino tutti gli ospiti e tutto il personale sanitario.

“Siamo la prima struttura che si è accostata alla somministrazione vaccinale. Siamo felici di poter dire che, con molta probabilità, la nostra lotta al Covid-19 sta volgendo al termine. – ha dichiarato il Dr Giovanni Strano, responsabile della struttura – Non posso non ringraziare per l’estrema disponibilità e collaborazione il Dr Giovanni Genovese e la dr.ssa Accetta”.

















Le buone notizie riguardanti le strutture per anziani di Barcellona Pozzo di Gotto riguardano anche un’altra Casa di Cura, quella della zona Cairoli “Io vivo qui” che, oggi, dopo lo screening effettuato su tutti gli ospiti e il personale, ha potuto comunicare la negatività dei tamponi eseguiti.