Covid-19, Messina è la provincia siciliana con il livello più basso di letalità

La provincia di Messina, secondo i dati forniti dall’istituto superiore della sanità, è quella in Sicilia che presenta i più bassi livelli di letalità da COVID-19. E

Il tasso di letalità indica la percentuale di pazienti deceduti a causa del COVID-19 sul totale dei contagiati da coronavirus. Messina e provincia registra il miglior tasso in Sicilia, pari all’1,86% con un valore di letalità inferiore alla media nazionale.

Messina è l’unica provincia, in Sicilia, ad essere sotto il 2% e su 18920 casi di positività rilevata dall’inizio della pandemia, i decessi sono stati 351. La percentuale l’1,86% rende la provincia di Messina quella in cui il rapporto tra contagiati e morti è più basso. Su base regionale il rapporto in Sicilia è del 2,61%, che deriva dai 3704 decessi a fronte dei 142.032 contagi. La media italiana è del 4,51%. I dati riferiti sono aggiornati all’8 febbraio 2021.