Città Aperta e 5 Stelle propongono due interventi sul raccordo A20 per migliorare la viabilità

Il Movimento Città Aperta, d’intesa con il Gruppo 5 Stelle per Barcellona Pozzo di Gotto, ha presentata una mozione consiliare con cui propone due interventi sull’asse viario, che porta allo svincolo autostradale A/20. L’obiettivo è migliorare sicurezza all’altezza dell’ingresso dell’autostrada A/20 di Barcellona Pozzo di Gotto e di ridurre il flusso veicolare in transito nella frazione di Portosalvo.

“L’accesso ai caselli autostradali – rilevano in una nota i due movimenti -avviene per il tramite di quattro strade e gli automobilisti in transito che vogliano passare da una strada all’altra o, semplicemente, operare un’inversione di marcia, devono farlo a loro rischio e pericolo, mancando qualsiasi forma di tutela nei loro confronti. Per risolvere il problema viene chiesto all’Amministrazione di attivarsi con il Consorzio Autostrade Siciliane, del quale il Comune è tuttora socio, al fine di stimolare la realizzazione di una piccola rotonda all’uscita dello svincolo, strumento che consentirebbe di effettuare tutte le manovre in completa sicurezza”.

Un secondo intervento, di più ampio respiro, riguarda invece la fine dell’asse viario e interessa il deflusso dei mezzi pesanti diretti da l’impianto industriale di trasformazione agrumaria sulla provinciale tra Centineo e Portosalvo. “Abbiamo fatto rilevare come il quartiere di Portosalvo sia da anni interessato dal transito di mezzi pesanti che per raggiungere l’impianto possono percorrere solo la provinciale che attraverso il centro collinare, con pericoli per l’incolumità dei cittadini e un costante danneggiamento della sede stradale, ovviamente non idonea a questa tipologia di transito. Per risolvere il problema abbiamo proposto di realizzare uno svincolo di collegamento dell’asse viario con la via Contrada Torre Lunga o con la via Onorevole Santi Recupero, così che l’afflusso all’impianto industriale non avvenga più attraversando il quartiere di Portosalvo”.

“I cittadini del quartiere di Portosalvo – aggiunge il capogruppo del Gruppo Consiliare Città Aperta Antonio Mamì – lamentano i problemi del transito di mezzi pesanti da molti anni. Rischi per i cittadini ma anche vanificazione degli interventi di ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, a danno del decoro dell’intera area. Con la nostra mozione chiediamo all’Amministrazione di cercare di risolvere il problema, concordando con il CAS la possibilità di realizzare uno svincolo che devii il traffico pesante su altra via a beneficio del quartiere. Al contempo, con la realizzazione di una rotonda all’uscita dei caselli che non comporta grosse spese, vogliamo dare maggiore sicurezza agli automobilisti in entrata e in uscita dai caselli di accesso alla nostra città”.