Barcellona, pubblicato l’avviso “Educare in Comune”: scade il 22 febbraio 2021

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha pubblicato l’avviso per selezionare le manifestazioni di interesse da parte di partner privati finalizzati alla partecipazione al bando ministeriale “Educare in Comune” per il finanziamento dei progetti che puntano al contrasto della povertà educative.

Il progetto “Educare in Comune” ha lo scopo di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi che vivono in contesti socio-familiari vulnerabili la cui situazione di svantaggio economico e culturale è notevolmente peggiorata con il diffondersi della pandemia da Covid-l9. La povertà economica alimenta la povertà educativa, condizione in cui un bambino o un adolescente si trova privato del diritto all’apprendimento in senso lato, delle opportunità culturali ed

educative, del diritto al gioco, dell’accesso, in generale, a beni e servizi dedicati, ad opportunità di apprendimento e di finizione non formale di cultura e arti, necessari alla crescita.

L’avviso pubblico propone azioni di intervento su tre tematiche a livello comunale per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento.

Il progetto che dovrà essere presentato entro il 22 febbraio dovrà avere una durata complessiva non superiore né inferiore ai 12 mesi, salvo sospensioni dettate da motivi di forza maggiore, svolgersi secondo un calendario concordato, con possibilità di essere svolto anche online, contenere progetti a carattere educativo ed al contempo ludico di qualità. I progetti possono spaziare dalle biblioteche, al teatro, alla musica ed al cinema.

Le informazioni relative all’avviso sono consultabili al seguente link:

http://famiglia.govemo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avvisopubblico–educare-in-comime