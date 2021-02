Barcellona, guasto al pozzo dell’area artigianale: carenza d’acqua tra Sant’Andrea ed Acquacalda

Sono numerose le segnalazioni da parte d cittadini che lamentano penuria d’acqua nella zona di Sant’Andrea ed Acquacalda, da piazza Mercato verso mare. A farsi portavoce dei disagi dei residenti è anche la consigliera comunale Melangela Scolaro: “Il disservizio di prolungherebbe ormai da diverse settimane. Molti residenti sono stati anche costretti ad interrompere l’utilizzo di alcuni elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie. La vicenda assume i contorni dell’assurdo, se si pensa che nella zona insistono diversi pozzi comunali, di cui l’ultimo realizzato da pochi anni nella zona artigianale. I cittadini sono stremati e chiedono un’immediata soluzione“.

I tecnici comunali e la ditta incaricata della manutenzione Dsp Costruzioni Srl stanno lavorando da giorni su un guasto che riguarda proprio il pozzo della zona artigianale di Sant’Andrea, che serve le abitazione delle popoloso contrade. Come riferito dai responsabili della ditta, il pozzo è stato ripristinato, dopo un cedimento interno, ma non è ancora in funzione perchè si attende l’arrivo di una nuova sommessa dalla Danimarca per poter ripristinare la fornitura dell’acqua. Al momento la abitazioni interessate dal problema di approvvigionamento sono state collegate con un bypass ad un altro pozzo, ma la pressione è inferiore a quella precedente e soprattutto a piani alti l’acqua arriva con il contagocce o non arriva per niente.