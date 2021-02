Furnari, sarà realizzata una rotatoria nell’incrocio di contrada San Filippo

Arriva la notizia di una svolta importante per la viabilità all’incrocio di Contrada San Filippo del Comune di Furnari, con la Strada Statale 113. La zona, nota alle cronache per i numerosi incidenti stradali, sarà interessata da un intervento di riqualificazione straordinaria, con la realizzazione di un rotatoria da parte della Città metropolitana di Messina. L’intervento è stato possibile dopo il passaggio di competenza dalla RFI, che ha realizzato la viabilità in quella zona, in occasione del raddoppio ferroviario, all’ANAS, che si farà carico dei lavori.

Cambia la viabilità all’incrocio di Contrada San Filippo del Comune di Furnari. Sarà realizzata una rotatoria

Lo ha annunciato il sindaco di Furnari, Maurizio Crimi, a conclusione del tavolo tecnico convocato in via telematica dalla Città metropolitana di Messina, su richiesta dello stesso primo cittadino furnarese.

“Si tratta di una vicenda – afferma Crimi in una nota – che risale al 2002. A causa delle solite pastoie burocratiche, la consegna dell’opera, passaggio essenziale per la realizzazione di una rotatoria, non era mai avvenuta nonostante i tentativi compiuti dalle diverse amministrazioni nel corso del tempo. L’amministrazione Crimi, a differenza dei suoi predecessori, ha intrapreso il percorso del coinvolgimento delle istituzioni nell’ottenimento di questo importantissimo obiettivo per la comunità furnarese. La scelta ha avuto successo”.

Dopo alcune conferenze dei servizi inconcludenti tra RFI, ANAS e Comune, il Sindaco Crimi ha investito della questione direttamente la Prefettura che da subito ha assunto una posizione chiara a favore del Comune di Furnari nella direzione della consegna dei lavori da RFI ad ANAS per consentire la realizzazione della rotatoria al posto del pericoloso incrocio.

Il tavolo tecnico convocato oggi dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Cateno De Luca, ha visto la presenza dei rappresentanti di RFI, ANAS, con l’ing. Fogliani, e il Comune di Furnari, con il sindaco Crimi. La firma di un atto scritto ha definito l’intesa e sbloccato l’annosa vicenda. “E’ un obiettivo – continua Crimi – a cui si aspirava da oltre un decennio: preso atto dell’avvenuta consegna del tratto di strada interessato dall’incrocio da RFI ad ANAS, quest’ultima provvederà a stretto giro a mettere in sicurezza l’incrocio con opportuna segnaletica e progettazione della rotatoria in luogo dell’attuale intersezione. La Città Metropolitana di Messina, per tenace intendimento del Sindaco De Luca, presente al tavolo tecnico unitamente al Dott. Roccaforte, finanzierà i costi di realizzazione che ammonterebbero a circa 500.000,00 euro. Assicurano le parti che i tempi di realizzazione degli obiettivi prefissati saranno brevi”.