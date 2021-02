Furnari, i primi risultati dello screening scolastico: 4 nuovi positivi tra gli alunni

E’ stato molto partecipato lo screening richiesto dal Comune di Furnari sulla popolazione scolastica dei plessi dell’istituto comprensivo, dopo i casi positivi al Covid-19 riscontrati tra gli studenti delle scuole furnaresi.

Il numero delle persone che si sono presentate presso il centro servizi di Contrada San Filippo è stato ben superiore a quello pianificato. La circostanza, come riferisce il sindaco Maurizio Crimi in un comunicato stampa, si è verificata perché molti genitori hanno deciso di accompagnare i figli, anche nell’affrontare la fastidiosa esperienza del tampone. Questo incremento dei soggetti da sottoporre a tampone ha determinato una momentanea congestione nell’espletamento del servizio, che è stata superata con un’organizzazione dell’afflusso diversa rispetto a quella programmata.

“Nell’affrontare questa manifesta e non prevista partecipazione – scrive il sindaco Maurizio Crimi – sono state esemplari la disponibilità e la professionalità dimostrate dai medici dell’USCA Furnari Alessandra Marino, Grazia Totaro e Giulia Sidoti, e dell’Usca Longano, Pierluigi Aliberti, Antonino Nastasi, Claudio Sindoni, che hanno compreso appieno l’apprensione della collettività a causa dell’aumento dei contagi. A loro rivolgo un pubblico ringraziamento per l’opera prestata. Allo stesso modo ringrazio anche tutti i genitori che hanno accompagnato i figli per il decoro e la pazienza dimostrati”. Per gestire l’afflusso di auto è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri della stazione di Furnari.

I risultati dello screening sono al momento ancora parziali, perchè sono in corso ulteriori accertamenti sui tamponi con esito dubbio. Il sindaco Crimi conferma che tra gli alunni il contagio è limitato a quattro positivi, a cui si aggiungono i tre già individuati nei giorni precedenti. Sono quindi sette gli studenti che hanno contratto il Covid-19. Non sono ancora stati comunicati, invece, i dati relativi ai docenti ed al personale Ata. Solo dopo questo riscontro sarà valutata l’opportunità di prolungare anche nei prossimi giorni l’ordinanza di chiusura dei plessi prevista fino a domani.