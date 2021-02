L’Igea sul mercato non si ferma più: il terzino Alberto Mondello torna in giallorosso

Un altro ritorno in casacca giallorossa è stato definito dalla dirigenza dell’Igea 1946. Il terzino sinistro Alberto Mondello, tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione, torna a Barcellona con sei mesi di ritardo. Il difensore era stato tra i primi riconfermati dalla società del presidente Stefano Barresi in fase di costruzione della squadra chiamata a disputare il campionato di Eccellenza. Esigenze di lavoro avevano di fatto impedito la prosecuzione dell’esperienza barcellonese per il giocatore, che è comunque rimasto legato alla compagine igeana. Le condizioni per un rientro si sono concretizzate adesso e Mondello tornerà così a correre appena possibile sulla fascia sinistra dello schieramento affidato alla guida del tecnico Beppe Furnari.

Sono così tre gli ex giocatori dell’Igea che hanno scelta di vestire ancora la casacca giallorossa. Dopo il centrale Maurizio Dall’Oglio e l’esterno d’attacco Antonio Isgrò, tocca adesso ad Alberto Mondello rinforzare un organico che in questa seconda fase di una stagione anomala, condizionata dal Covid-19, punterà alla conquista di una buona posizione tra gli posti disponibili nella griglia dei playoff promozione del torneo di Eccellenza.