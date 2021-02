Covid-19, calano i casi in Sicilia: due decessi a Messina, anche una 82enne di Barcellona

Calano i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nel bollettino di oggi sono 332 su 18.637 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi). Si tratta del dato più basso del 2021 con il tasso di positività che crolla all’1,8%.

La discesa della curva epidemiologica non consente di abbassare la guardia per i primi casi di variante inglese riscontrati sia a Palermo, sia a Catania. Sono state 21 vittime riscontrate nelle ultime 24 ore, due delle quali in provincia di Messina. Al Policlinico è deceduta una donna di 82 anni, originaria di Barcellona, mentre un altro decesso si è verificato alla clinica Cappellani.