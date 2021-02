Rotary di Messina e Barcellona donano un defibrillatore alla parrocchia di Giammoro

Il Rotary Club Stretto di Messina, presieduto da Mary Guerrera, ed il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto da Francesco Giunta, hanno donato, nel rispetto delle normative COVID, un defibrillatore alla Parrocchia S.S. Maria del Rosario, in Giammoro.

La donazione è stata promossa dal Socio Rotary dello stretto di Messina, Rocco Vaccarino. Alla cerimonia di consegna erano presenti il Past President del club messinese, Peppe Termini, ed il presidente incoming del Club Rotary Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Miano, insieme al segretario, Salvatore Scarpaci ed al tesoriere Michelangelo Bellinvia.

Alla consegna, altresì, era presente il Capo di Gabinetto dell’Assessorato alla Sanità, l’Avv. Ferdinando Croce, l’Assessore del Comune di Pace del Mela, con delega all’ambiente e tutela del territorio, Mario Schepis, il Maresciallo Antonino Gringeri, Comandante della locale stazione dei Carabinieri.

Il presidente del Rotary Barcellona Pozzo di Gotto, Francesco Giunta, ha ribadito l’importanza del gesto e rimarcato come il Rotary si muova aldilà dei confini territoriali, laddove vengano manifestate esigenze dalle comunità. La Presidente del Rotary Stretto, Mary Guerrera, ha incentrato il suo saluto sui destinatari della donazione, i giovani, futuri leader del domani, chiarendo in premessa le attività del Rotary e rimarcando l’importanza di supportarli durante la loro crescita, anche nello sport.

Il Socio Rocco Vaccarino ha sottolineato come il senso della donazione vuole essere uno stimolo per le istituzioni affinché, nonostante l’impegno, già profuso nell’attuale emergenza, facciano sempre di più. Il Parroco, Don Michele William Chiofalo, nel ringraziare i Club Service per la donazione, ha annunciato la volontà di voler creare una squadra agonistica, precisando che il defibrillatore non sarà a disposizione dei soli fedeli o utenti del campo di calcetto, ma si deve intendere come un dono alla Comunità di Giammoro.

L’Assessore Schepis ha ricordato l’importanza delle attività poste in essere dal Rotary, che dimostra sempre grande sensibilità alle esigenze del territorio, mentre il Capo di Gabinetto dell’Assessore alla Sanità, l’Avv. Croce, nel porgere il saluto dell’Assessore Ruggero Razza, ha rappresentato che la donazione di un defibrillatore rientra nelle cosiddette attività di prossimità, così rendendo più vicine le istituzioni, ancor più nel particolare momento che stiamo vivendo, sottolineando che non devono essere dimenticate le cosiddette “patologie no Covid”, rimarcando pertanto l’impegno che la cura delle patologie ordinarie non passi in secondo piano a causa della crisi pandemica.