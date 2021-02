Barcellona, sono 20 gli alunni dell’IC D’Alcontres positivi al Covid-19: proseguono i test

Sono 20 gli alunni dell’I.C. D’Alcontres, che dopo le prime positività al Covid-19 di una docente e alcuni studenti riscontrate il 7 febbraio scorso è stata chiusa fino al 24 febbraio, proprio per limitare la diffusione del virus.

In una nota diffusa dalla dirigente Patrizia Italia si comunica che il tampone molecolare è stato effettuato sugli alunni di 7 classi per i quali era stato disposto l’isolamento domiciliare a far data dal 07 febbraio 2021, e su tutti i docenti, i collaboratori scolastici e gli assistenti alla comunicazione che sono entrati in contatto diretto con il primo caso positivo accertato. Se nelle prime due classi non è stata rilevata alcuna positività, per le altre 5 sono stati accertati 20 casi di positività al Covid-19. Sull’intera platea dei docenti, dei collaboratori scolastici e degli assistenti alla comunicazione non è stata rilevata alcuna positività, salvo un caso “dubbio” che verrà nuovamente verificato domani 14 febbraio 2021, attraverso l’effettuazione di un nuovo tampone molecolare. Sempre domani alle 15.30 è stato organizzato dall’USCA del Longano un drive-in per l’indagine molecolare sui familiari contatti stretti degli alunni accertati positivi.

Per fortuna tutti gli alunni positivi presentano ad oggi sintomi lievi nella quasi totalità dei casi ed un’alta percentuale degli alunni non riferisce alcuna sintomatologia. “Questa notizia – aggiunge la dirigente – se da un lato ci rincuora, dall’altro impone un innalzamento del livello di guardia in previsione del prossimo rientro a scuola in presenza, programmato per il 24 febbraio 2021. Comunico già da ora che chiederò all’ASP di Barcellona Pozzo di Gotto l’organizzazione di un drive-in da effettuarsi presso il cortile dell’Istituto D’Alcontres a ridosso della data di riapertura e rivolto a tutte le classi dell’Istituto, che non essendo entrate in contatto diretto con il primo caso positivo, non sono state coinvolte nel tracciamento e quindi nell’accertamento de quo. Confido nel senso civico e nella collaborazione fattiva e consapevole delle famiglie degli alunni e del personale tutto affinché l’auspicato screening di massa possa consentire al nostro Istituto Scolastico di rientrare a scuola in presenza in condizioni di massima sicurezza. Ai nostri cari alunni, rivolgo gli auguri migliori per una rapida e pronta guarigione”.

La dirigente Patrizia Italia ha, quindi, ringraziato l’ASP di Barcellona Pozzo di Gotto che nella persona della qualificata dott.ssa Maria Accetta ha consentito di effettuare un rapido contact training, che ha portato alla immediata prescrizione dell’isolamento domiciliare dei contatti stretti dei positivi, contenendo al massimo la diffusione dell’infezione.