Il Comune di Oliveri in partnership con Tim

La Tim concede il proprio logo per un video al piccolo comune tirrenico per un progetto di Smart Working che ieri è stato ufficialmente pubblicato sui social

L’assessore al turismo del Comune di Oliveri Francesco Scardino, con deleghe anche all’innovazione tecnologica, esprime enorme soddisfazione per aver ottenuto la partnership con Tim.

“Tre mesi fa – chiarisce l’assessore – abbiamo chiesto a un colosso mondiale come la Tim una partnership. Giorni fa abbiamo avuto la liberatoria ufficiale, Tim e il nostro Comune insieme per un ambizioso progetto chiamato smart working in Oliveri. Mentre il mondo si apprestava ad arrestarsi per la seconda volta, noi abbiamo continuato a lavorare, perché pensiamo che oggi è già domani.”

Il sindaco Iarrera al riguardo parla di “partnership storica per il nostro comune, un altro sogno che si realizza”.

Plausi e ringraziamenti speciali sono stati espressi nei confronti della Tim, del consigliere Giuseppe Chiofalo e dell’esperto Massimo Merlino.