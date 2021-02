Florivivaismo siciliano patrimonio culturale immateriale: nota di Giannetto

Il responsabile Regionale UGL del Dipartimento Florovivaistico Cosimo Giannetto sostiene la proposta lanciata dai sindaci del GAL Tirrenico Mari Monti e Borghi, nel voler candidare il Florovivaismo Siciliano, nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale.

Una candidatura da considerare che, oltre ad avere i requisiti richiesti dalle linee guida UNESCO, sottolineerebbe come florovivaismo Siciliano rappresenti il terzo polo nazionale per produzione, ma il primo per qualità.

“Grazie alle maestranze degli addetti al lavoro, possiamo puntare alla scalata della classifica, – dichiara Giannetto – auspicando in un supporto sempre più consistente del settore, che già conta più di 27 mila aziende in Sicilia. Puntiamo ad aumentare il numero delle aziende ed a incrementare anche quello occupazionale sia dei diretti che della filiera”.