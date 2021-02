Barcellona, scuole chiuse a Carnevale dal 15 al 17 febbraio

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha disposto con l’ordinanza n. 8 la chiusura delle scuole di Barcellona di ogni ordine e grado dal 15 al 17 febbraio, in concomitanza con il periodo dedicato al Carnevale, che quest’anno non sarà caratterizzato dagli eventi di massa in piazza nei rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19.

La scelta è legata alla nota dell’Asp Messina con cui si rappresenta l’utilità delle disinfestazione per motivi igienico-sanitari, proprio in un momento di particolare preoccupazione per la diffusione dei contagi anche in alcuni istituti della città del Longano. Sono in corso gli screening sulla popolazione scolastica dell’IC D’Alcontres, attualmente chiuso fino 24 febbraio, e dove al momento sono risultati positivi nove alunni ed una docente.