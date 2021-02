Anniversario della morte di Attilio Manca: i genitori ancora chiedono giustizia

Diciassette lunghissimi anni senza verità e giustizia sono tanti, ma diventano un’eternità per due genitori che non si rassegnano alla morte del proprio figlio, soprattutto se non riescono ancora a dare un nome e un volto ai suoi assassini.

Era l’12 febbraio del 2004, quando l’urologo barcellonese Attilio Manca fu trovato senza vita a soli trentacinque anni nella sua abitazione di Viterbo. Il suo corpo riverso in una pozza di sangue presentava il volto tumefatto scacciato contro un materasso. Accanto al cadavere c’erano due siringhe, utilizzate, secondo il referto dell’autopsia, per l’iniezione di una miscela di sostanze letali, come lasciavano chiaramente intendere i due buchi sul suo polso sinistro. Un segno inequivocabile per la procura laziale, che più volte negli anni ha archiviato il caso come suicidio. Questa ipotesi, però, non è stata mai accettata dai genitori del giovane medico e dal fratello Gianluca, che non si sono mai rassegnati all’ipotesi dell’overdose di eroina. Per Gioacchino Manca ed Angela Gentile, questa è, infatti, una tesi inaccettabile. Insieme al fratello della vittima hanno sempre sostenuto a gran voce un’altra verità, molto probabilmente molto scomoda, che forse si è deciso di insabbiare: a stroncare la vita del figlio sarebbe stata la mano di Cosa Nostra, la quale si sarebbe sbarazzata di un testimone scomodo, di cui in precedenza si era servita per far operare il boss corleonese Bernardo Provenzano.

”Lotteremo con tutte le nostre forze – hanno sempre affermato i genitori – finché la verità non verrà a galla”.

Attilio era un giovane medico affermato, che non avrebbe avuto alcun motivo per togliersi la vita e che, se lo avesse fatto, essendo mancino, avrebbe utilizzato il polso destro per iniettarsi la sostanza letale.

Secondo la famiglia, che oggi lo ricorderà a partire dalle 17.30 con una diretta streaming sulla pagina Facebook a lui dedicata, la sua scomparsa sarebbe direttamente collegata all’intervento chirurgico alla prostata, a cui fu sottoposto a Marsiglia nel 2003 Provenzano allora latitante: “Si tratta di una verità che noi continueremo a cercare fino a quando avremo un filo di vita”. Troppi sono gli elementi che conducono ad essa: la specializzazione di Attilio, che, tra l’altro, era stato il primo in Italia ad effettuare l’intervento alla prostrata per via laparoscopica, un misterioso viaggio in Costa Azzurra, di cui non erano a conoscenza né amici né colleghi, che il giovane fece nell’ottobre del 2003, per finire con il giallo di alcune telefonate scomparse dal cellulare di Attilio, tra cui quella ricevuta dalla madre alle 10 di mattina dell’11 febbraio, con cui il figlio le chiedeva di riparare una moto, che si trovava nella casa di villeggiatura a Marchesana e che poi è risultata perfettamente funzionante.

Tanti sono gli interrogativi rimasti ancora senza risposta di un delitto misterioso, che a distanza di diciassette anni rimane irrisolto.