Più risorse per l’Asp di Messina: la soddisfazione dell’on. Pino Galluzzo

Il deputato regionale all’Ars e componente della Commissione Salute, Pino Galluzzo, esprime la sua soddisfazione per l’aumento delle risorse economiche destinate all’Asp di Messina per la spesa delle dotazioni organiche degli Ospedali. Per l’azienda messinese la somma stanziata è passata da 217.126 a 236.000 milioni di euro.

“Il governo del presidente Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza – afferma Galluzzo – stanno dando segni concreti per quanto riguarda gli organici ed i presìdi ospedalieri e riceveranno maggiori investimenti. Continua così di fatto il lavoro di programmazione e di investimenti per gli ospedali Asp di Messina e provincia, il Sirina di Taormina, a Milazzo il Fogliani, il Cutroni Zodda di Barcellona, il Barone Romeo di Patti, l’ospedale di Sant’Agata di Militello, l’ospedale di Lipari ed il presidio opedaliero di Mistretta e con soddisfazione si sta notando il lavoro svolto che va verso la giusta strada dotando al meglio tutte le strutture ospedaliere”.