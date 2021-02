Il dramma delle Foibe, dal colpevole silenzio al giusto riconoscimento

Le Foibe ed il dramma degli italiani di Istria e Dalmazia, fuggiti alla persecuzione dei Titini, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono stati per tanti anni dimenticati. Solo a partire dal 2004 la Giornata del Ricordo celebra quel tragico evento.

Il contesto storico in cui si consumò un altro genocidio, diverso da quello degli ebrei, ma ugualmente cruento e drammatico, è quello del maggio 1945. Era da poco finita la Seconda guerra mondiale. L’area teatro di questo ennesimo crimine contro l’unanità è quella dell’ex Jugoslavia, martoriata dai nazisti, che aveva reagito con la lotta partigiana contro il regime fascista, alla quale la popolazione aveva partecipato in massa. Si era così rafforzata l’amicizia tra quel paese e gli Stati Uniti, già consolidata nel primo dopoguerra con la concessione della Dalmazia e di Fiume al territorio jugoslavo, in danno dell’Italia. A guidare la Resistenza contro le atrocità di Nazisti e Fascisti italiani e croati era stato un uomo, Josip Broz, che aveva assunto il nome di battaglia di Tito. Nel 1943 l’esercito di Mussolini si sfasciò ed cominciò così tra la popolazione slovena dell’Istria una rivolta contro chiunque fosse sospettato di aver sostenuto il Fascismo, a partire proprio dagli italiani. Iniziò così il dramma della foibe, insenature carsiche, strette e profonde, in cui già nel 1943 vennero gettate oltre mille persone, con un sistema atroce. Venivano legati tra loro e i primi della fila erano uccisi e lasciati cadere nelle foibe, trascinando con sè tutti gli altri ancora vivi.

La strage proseguì nel 1945, quando Tito, con l’appoggio americano, credette di potersi impadronire della Venezia Giulia, aggiungendo una settima Repubblica alle sei della Federazione jugoslava. Diede così ordine ai partigiani jugoslavi ed italiani di invadere Trieste e Gorizia, sterminando l’intera classe dirigente. Nella loro azione, i “titini” irruppero nelle case, sequestrano beni, compirono violenze e torture, tornato ad usare le foibe per far sparire nel nulla oltre 10 mila persone. Il tentativo di strappare la Venezia Giulia al controllo dell’Italia si concluse dopo un mese e mezzo, quando gli Stati Uniti imposero a Tito la ritirata. Impauriti da quell’esperienza furono oltre 300 mila esuli istriani, giuliani e dalmati, che cercarono la fuga in altre zone d’Italia, ma vennero accolti nel peggiore dei modi dagli stessi italiani.

Per quasi 60 anni, la tragedia delle foibe venne seppellita nel silenzio dei governi italiani, seguendo la rotta tracciata nel dopoguerra, quando per compiacere gli Stati Uniti, che sostenevano l’azione di Tito, e per non far processare i fascisti italiani autori di crimini in Jugoslavia, si preferì un colpevole silenzio rispetto a questa persecuzione di cittadini italiani. Come detto dal 2004 venne istituita la Giornata del Ricordo, celebrata anche oggi in modo ufficiale, in memoria delle vittime dimenticate, gli infoibati e gli esuli. Le foibe di Basovizza e Monrupino sono così diventate monumento nazionale. Si tratta di una piccola, ma importante, consolazione per gli eredi di chi ha sofferto quel dramma.