Il calcio regionale riparte a fine marzo con l’Eccellenza: ecco come… Dpcm permettendo

Il comitato regionale della Figc, guidato dal Sandro Morgana, ha definito i tempi della ripartenza del calcio regionale siciliano.

Il primo campionato a riprendere l’attività sarà quello di Eccellenza, dove è impegnata anche l’Igea 1946 nel girone B, e poi a seguire tutti gli altri. La data esatta non è stata definita, perché occorre prima di tutto attendere la decisione del Governo nazionale sulle restrizioni legate al contagio da Covid-19, ma la linea del Comitato è quella di riprendere gli allenamenti entro la fine di febbraio ed i tornei dopo un mese. Il tutto potrà essere condizionato da un eventuale impennata dei contagi che nessuno auspica.

La formula dei campionati fino alla Seconda categoria sarà rivoluzionata. Sarà completato infatti il girone d’andata, con nove gare da disputare ad esempio in Eccellenza, e poi in base alla classifica le squadre saranno divise in due tabelloni ad eliminazione. Le prime otto disputeranno i playoff promozione, mentre le altre giocheranno i playout per garantirsi la permanenza. Con questo calendario, l’attività agonistica dovrebbe concludersi entro giugno, definendo i verdetti della stagione. Nel protocollo anti-contagio è stato previsto il tampone rapido 24 ore prima della partita, con le società che potranno sfruttare una convenzione firmata dalla Figc per l’acquisto a costi contenuti dei tamponi, che saranno poi effettuati con il supporto di un medico di fiducia. Le spese saranno ristorate della Figc Sicilia che ha stanziato 100 mila euro messi a disposizione della società, rimborsate con la presentazione della fattura dei costi sostenuti. La conferma è arrivata dal presidente della Figc Sandro Morgana e dal consigliere regionale Santo Buglisi, soddisfatti per l’importante obiettivo raggiunto. “E’ giusto che il calcio riparta – afferma Buglisi – come stanno ripartendo anche le altre attività. Nel calcio la serie D non si è fermata e i contagi non hanno inciso sulla regolarità del torneo. Con l’applicazione del protocollo ed i tamponi prepartita potremo riprendere in assoluta sicurezza a tutela della salute dei nostri tesserati”.

Il presidente dell’Igea, Stefano Barresi, ha accolto la notizia con un sospiro di sollievo, convinto della necessità di trovare un modo per ripartire: “La formula scelta ci soddisfa – dichiara – e adesso ci metteremo in movimento per individuare il medico a cui affidare il compito di effettuare i tamponi prepartita. Davanti alla decisione del Comitato, ci organizzeremo per riprendere appena possibile gli allenamenti. La rosa è rimasta praticamente tutta a Barcellona, con l’ingresso del difensore Dall’Oglio e la partenza di Multanen. Avevamo lavorato nei mesi scorsi per individuare il sostituto in attacco del finlandese e il nome più caldo resta quello dell’ex Antonio Isgrò, che sta valutando la nostra proposta, avendo anche richieste da categoria superiore”.

Di seguito riportiamo il calendario dell’Igea 1946 e la classifica del girone B che vede in testa il Giarre, seguito da Aci Sant’Antonio ed Acquedolci, con i giallorossi a metà classifica. Alcune formazioni devono recuperare le gare rinviata nella prima fase della stagione.

1 Igea 1946 Virtus Ispica 2020 1-0 2 Atletico Catania Igea 1946 0-1 3 Igea 1946 Siracusa 1-3 4 AciCatena 1973 Igea 1946 0-2 5 Igea 1946 Enna Calcio 0-1 6 Giarre 1946 Igea 1946 4-0 7 Igea 1946 Sport Club Palazzolo 8 Santa Croce Igea 1946 9 Igea 1946 Mascalucia San Pio X 10 Real Siracusa Belvedere Igea 1946 11 Igea 1946 Aci S. Antonio Calcio 12 Carlentini Calcio Igea 1946 13 Igea 1946 Acquedolci 14 Igea 1946 Jonica F. C. 15 Ragusa Calcio Igea 1946