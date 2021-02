Città Aperta sollecita un intervento delle istituzioni a tutela degli ex lavoratori Famila

Il movimento Città Aperta chiede il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali per tutelare la posizione dei 45 ex lavoratori Famila, che non avrebbero ricevuto tutele nella fase di selezione del personale da parte della società che ha acquisito la struttura di contrada Saia d’Agri.

Secondo il consiglieri Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti, servirebbe l’intervento dell’amministrazione comunale, dei sindacati, dell’ufficio del lavoro, oltre che del prefetto, per poter trovare un punto d’incontro che faciliti la soluzione della vicenda.

“Era il 5 luglio del 2019 – si legge in una nota – quando come consiglieri espressione del Movimento Città Aperta esprimevamo preoccupazione per la sorte dei lavoratori Famila, allora in cassa integrazione e a rischio di licenziamento. In quell’occasione, insieme alle rappresentanze sindacali Uiltucs Uil e Filcams Cgil, contribuimmo ad accendere i riflettori su una vertenza dimenticata. Lanciammo così un appello all’imprenditoria del settore e chiedemmo l’apertura di un tavolo regionale affinché potesse riprendere l’attività per i 45 dipendenti rimasti a casa. Oggi che quella importante realtà sta per ripartire è fondamentale non dimenticare quei lavoratori e quelle lavoratrici. Sarebbe davvero una grave ingiustizia se si procedesse a nuove assunzioni senza tener conto dei diritti, e della difficile posizione, dei lavoratori e delle lavoratrici dell’ex Famila“.