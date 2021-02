PGS Messina: eletto il nuovo direttivo

Cambio al vertice per il comitato PGS Messina che lo scorso sabato 6 febbraio – presso l’istituto Salesiano San Michele Arcangelo di Barcellona P.G. – ha accolto le proprie società chiamate ad eleggere il nuovo consiglio direttivo.

Alla riunione era presente anche Massimo Motta, presidente regionale PGS Sicilia e suor Giusy Daví, referente FMA regionale.

La giovane Sara Federica Perdichizzi é stata eletta presidente e guiderà il comitato messinese per il quadriennio 2021/2024. Lascia la guida il professor Franco Sirna che, per ben 3 mandati, ha retto il comitato e di cui ancor prima ne aveva fatto parte come consigliere, a lui vanno i più sentiti ringraziamenti per la passione, la dedizione e il servizio reso all’associazione.

Durante l’assemblea é stata presentata una breve relazione sui risultati ottenuti in questi anni sotto la sua gestione, anni di crescita, di innovazione, di impegno e duro lavoro da parte di tutto il direttivo. Il consiglio ha visto parecchie riconferme, dalla Perdichizzi, anche se in veste diversa, ai consiglieri Carmelo Vinci e Salvatore Nibali, ci sono poi volti nuovi, anche se conosciuti nel panorama sportivo, si uniscono infatti alla squadra Sebastiano Giunta, Luca Cardaci e Andrea Giacobbo. Inoltre è stata eletta come revisore dei conti Monica Abbate.









“Le mie prime parole sono dei ringraziamenti – ha dichiarato la giovane presidente – prima di tutto per chi mi ha preceduta, per me Sirna è un pilastro della PGS e lo ringrazio per quello che ha fatto per l’associazione e personalmente per tutti gli insegnamenti e i consigli dati in questi anni. Spero, insieme a tutto il consiglio direttivo, nonostante il periodo difficile che dovremo affrontare, di riuscire a portare avanti i progressi della PGS Messina fatti in questi anni sotto la sua guida. Devo, poi, ringraziare i miei colleghi del consiglio, dai riconfermati ai nuovi eletti; siamo un direttivo piuttosto giovane con qualche anno di esperienza sulle spalle e abbiamo tanta voglia di fare. Da subito abbiamo iniziato a progettare e fantasticare sulla ripartenza. Sì, fantasticare! E’ tutto un’incognita, nuovi protocolli, nuove misure di sicurezza, non sappiamo cosa si potrà o meno fare, ma siamo qui pronti ad affrontare tutti gli ostacoli per poter tornare a fare sport e vedere i sorrisi sui volti dei nostri tesserati. Infine, ultime ma non ultime, le società che continuano a darci fiducia, grazie a loro che svolgono forse il lavoro più difficile perché noi del comitato organizziamo le attività formative e i campionati ma sono loro che attraverso lo sport formano non solo atleti ma uomini e donne di sani valori etici e morali, secondo il progetto educativo di Don Bosco. Noi del consiglio promettiamo di lavorare con passione, entusiasmo e impegno per essere promotori dei valori che animano la nostra associazione“.