Il ricordo di Sara Recupero a un anno dalla sua prematura scomparsa

E’ trascorso già un anno dal quel terribile 9 febbraio del 2020, quando un tragico destino ha strappato all’affetto dei suoi cari la piccola Sara Recupero, di appena 7 anni. Oggi, i compagni della scuola Militi la ricorderanno durante le lezioni, così come la ricordano tutti coloro che l’hanno conosciuta. Il dolore dei genitori Alessia Caliri e Sebastiano Recupero e di tutti i parenti è rimasto lo stesso, davanti ad una morte che ancora oggi non si riescono a spiegare fino in fondo.

Mamma Alessia e papà Sebastiano continueranno a lottare per conoscere le cause di quel tragico evento, ma lo faranno da domani. Oggi è pet tutti il giorno dedicato alla memoria di Sara, del suo sorriso strappato alla vita in un modo così doloroso.

Abbiamo più volte raccontato la storia di Sara, colpita da un’emorragia celebrale a dicembre 2019 e morta a febbraio per una crisi respiratoria, ma anche noi oggi rivolgiamo un pensiero solo alla sua vita stroncata in tenera età, nella convinzione cristiana che dall’alto continua a proteggere il cammino dei suoi cari.