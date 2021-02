Il Cavaliere Francesco Monterosso compie 100 anni

Ha spento la sua centesima candelina di compleanno il Cavaliere Francesco Monterosso, conosciutissimo a Barcellona Pozzo di Gotto per essere stato il sagrestano del Duomo di Santa Maria Assunta di Pozzo di Gotto.

Attorniato dall’affetto dei suoi 4 figli, alla presenza del primo cittadino Pinuccio Calabrò, il Cavaliere è sopravvissuto alla campagna militare italiana in Russia del 1945. Tornato in Italia, è entrato in Polizia di Stato. Con l’entrata in vigore delle norme relative all’altezza, è passato al corpo della Polizia Penitenziaria, prestando servizio nelle città siciliane di Trapani, Palermo e Barcellona.

La Comunità Parrocchiale di Santa Maria Assunta ha manifestato vicinanza e gratitudine per la sua testimonianza di fede vissuta e per il suo servizio sempre umile e discreto, svolto con amore e dedizione, augurando – tramite il Parroco Santo Colosi – buon compleanno.

La redazione 24live si unisce agli auguri e ai festeggiamenti di uno dei personaggi della nostra cittadina, adesso tra i più longevi.