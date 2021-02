Covid-19 e anziani: la “Fraternitas” in controtendenza e il RotarAct dona un tablet

Tutti i dettagli relativi all’ultima notizia che ha coinvolto le case di riposo dell’hinterland barcellonese, svuotate per “eccessivo contagio”.

Lo scorso 7 febbraio attraverso un comunicato ufficiale l’ASP Messina comunicava lo svuotamento delle Strutture residenziali per anziani dell’hinterland barcellonese per eccessivo contagio. Notizia che, però, ha riguardato solo la Casa di Riposo “Padre G. Materia” e il Residence “Belvedere” di Terme Vigliatore. In controtendenza, invece, la Struttura Geriatrica per Anziani “Fraternitas”.

In questa intervista, il Dirigente Medico, Dr Giovanni Strano, analizza la situazione e fornisce tutti i dettagli del caso, facendo anche il punto su vaccinazioni e sottolineandone qualche criticità.

La “Fraternitas”, lo scorso 6 Febbraio ha ospitato una delegazione del RotarAct Club Barcellona PG., la quale ha donato alla struttura un tablet per consentire agli ospiti di poter comunicare in modo agevole con i propri cari tramite una videochiamata. A consegnare il dono sono stati il Presidente Rotaract Giuseppe Recupero e il Consigliere Nicoló Mazzeo.

“Un piccolo gesto per sentirsi sempre vicini nella speranza di potersi riabbracciare con i propri familiari” – ha commentato il RotarAct.