Celebriamo il Safer Internet Day, quest’anno più che mai

Le Giornate del 7 febbraio – contro il bullismo e il cyberbullismo – e del 9 febbraio – il safer internet day – assumono quest’anno un significato particolare. Come dichiarato dai massimi esperti nel settore, “responsabilità” è la parola chiave di quest’anno e alla quale dobbiamo prestare attenzione, anche alla luce delle recenti pagine di cronaca. Bambini che perdono la vita per una challenge e ragazzi che inseguono la notorietà, i canali dark social, le patologie da iperconnessione sottolineano una sempre maggiore emergenza sociale, amplificata dall’anno pandemico che ha traslato le vite di adolescenti e pre-adolescenti in quel mondo sconfinato che è il web.

“La colpa di quanto accade – dichiara il professore Francesco Pira, sociologo e da poco nominato Esperto del Centro di Ricerca ed educazione alla sicurezza dell’Università di Wroclaw in Polonia – non è dei social network, piuttosto di noi adulti che non sappiamo cosa fanno i nostri figli, come si muovono sul web in connessione aperta 24 ore su 24. Abbiamo il dovere di schierarci contro le devianze della rete, contro l’uso spregiudicato di alcuni social network e di cercare e attuare una nuova genitorialità che presti attenzione all’utilizzo dei social, soprattutto quando gli attori sono i più piccoli.”

Le notizie di cronaca sconvolgono, l’emergenza si fa sempre più stringente e probabilmente la necessità di una normativa che protegga i bambini non può più essere rimandata.

L’iperconnessione e la manipolazione mentale sono la prova che il fenomeno del web è sfuggito di mano, che i social ormai sono luoghi reali frequentati da tutti e dove, nostro malgrado, trascorriamo gran parte delle giornate. La baby-sitter più famosa del mondo si chiama YouTube, il circoletto politico più famoso si chiama Twitter, l’animatore più conosciuto è Tiktok, il canale di informazione preferito è facebook, il nostro momento di svago è Instagram. Immotivatamente siamo soggiogati dai social, che si nutrono della nostra presenza gratuita e dei nostri dati, regalati dai contenuti che pubblichiamo. L’effetto ‘dopamina’ ci rende schiavi, dipendenti senza regole stringenti che possano proteggerci e proteggere i più piccoli da profili falsi o da falsificazioni di dati. Così mentre i social si moltiplicano, le istituzioni, gli educatori, i genitori sono sempre più incapaci di arginare il fenomeno.

Probabilmente tassare i colossi del web, arginare il traffico dei dati, garantire l’accesso ai social tramite carta d’identità, incrementare risorse e competenze di polizia postale, scrivere una legge che intervenga prepotentemente, potrebbe aiutarci e dare un senso al Safer Internet Day. Aspirare alla sicurezza significa essere consapevoli del pericolo che stiamo correndo e che ha già fatto molte vittime.